Flüchtlingsrat stellt Forderungskatalog zu Abschiebungshaft auf

Niedersachsens Flüchtlingsrat setzt seine Protestaktionen gegen die Abschiebungshaft fort. An diesem Dienstag (14. Mai) werde eine Delegation einen Forderungskatalog an Landesjustizministerin Barbara Havliza (CDU) übergeben, kündigte der Rat am Montag an. Darin stellt er sieben Forderungen auf. So...