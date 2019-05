Ein Toter und mehrere Verletzte auf Niedersachsens Straßen

Bei Unfällen auf Niedersachsens Straßen ist am Wochenende mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Außerdem gab es nach Polizeiangaben mehrere Schwerverletzte. Ein 22-Jähriger starb in der Nacht zum Samstag, als sein Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache in Neuenkirchen (Heidekreis) gegen einen Baum prallte. Ein weiterer Mitfahrer war in Lebensgefahr. Wie es ihm am Sonntag ging, war zunächst unklar. Ein weiterer Mann wurde schwer verletzt, die zwei anderen erlitten leichte Blessuren. Alle fünf stammen aus der Umgebung und kamen nach ersten Erkenntnissen von einer Feier.

Frau in Hannover von Straßenbahn erfasst

Auf der Autobahn 7 bei Seesen verunglückten sieben Jugendspieler der C-Jugend des VfB Peine und wurden schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren sie am Samstag auf dem Heimweg von einem Auswärtsspiel in Göttingen, als ihr Mannschaftsbus von der Straße abkam. Ein Jugendlicher sei vermutlich aus dem Kleinbus geschleudert worden. Alle sieben Jugendspieler des VfB Peine und der Busfahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.

In Hannover wurde eine 33-jährige Frau von einer Straßenbahn erfasst und erlitt schwere Kopfverletzungen. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau die Bahn beim Überqueren der Gleise übersehen. Trotz einer Bremsung konnte die Bahnfahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Schwerverletzte in Cremlingen

Bei einem Unfall in Cremlingen wurden vier Menschen verletzt, davon eine 22-Jährige schwer. Ein 21 Jahre alter Fahrer hatte den Wagen der Frau in der Nacht zum Sonntag beim Linksabbiegen übersehen – beide Autos stießen zusammen. Der 21-Jährige und seine beiden Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.

Schwer verletzt ist ein 28-Jähriger auf der Autobahn 30 bei Bissendorf im Landkreis Osnabrück aus seinem Wagen geborgen worden. Der Fahrer war in der Nacht zu Samstag mit dem Wagen in die Mittelleitplanke geraten und anschließend in einen Lastwagen geschleudert worden, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der Autofahrer wohl übermüdet und angetrunken. dpa