Stromprobleme am Hauptbahnhof Hannover – Züge verzögert

Hannover. Wegen technischen Problemen im Hauptbahnhof Hannover haben sich am Freitagmorgen Züge, unter anderem in Richtung Wolfsburg und Braunschweig, verspätet.

Wegen Stromproblemen an den Oberleitungen am Hauptbahnhof in Hannover ist es am Freitagmorgen zwischenzeitlich zu Verzögerungen im Nah- und Fernverkehr gekommen. Die gesamten Oberleitungsanlagen waren kurzzeitig stromlos, teilte die Deutsche Bahn via Twitter mit. Später war nur noch ein Gleis betroffen, wie ein Bahn-Sprecher sagte. Viele Züge – etwa auf den Strecken nach Braunschweig, Wolfsburg und Berlin– waren vorläufig umgeleitet worden. Der Hauptbahnhof in Hannover ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Norden Deutschlands.