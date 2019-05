Hochschule entwickelt Mehrwegbecher für Hildesheim

Hildesheim. Die Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hildesheim konzipiert einen Mehrwegbecher in verschiedenen Größen. Das Material soll recycelbar sein.

Die Fakultät Gestaltung der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) will einen Mehrwegbecher für die Stadt und den Kreis Hildesheim konzipieren. Neben einem funktionierenden Pfandsystem müsse ein solcher Becher vor allem gut gestaltet sein, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Für Nutzerinnen und Nutzer von sogenannten To-Go-Bechern sei ein ansprechendes Design ein klares Kaufargument.

2,8 Milliarden Einwegbecher pro Jahr

Nach HAWK-Angaben verbraucht die deutsche Bevölkerung pro Stunde rund 320.000 Einwegbecher. In nur einem Jahr fielen in der Bundesrepublik 2,8 Milliarden To-Go-Becher an, die nach einmaligem Gebrauch im Müll landeten. „Runtergebrochen auf Stadt und Landkreis Hildesheim ergibt das 1040 Einwegbecher pro Stunde und pro Jahr neun Millionen“, sagte die Hildesheimer Professorin Nicole Simon. „Legt man diese Becher hintereinander, entspricht das einer Entfernung von Soltau bis Florenz.“

Fokus auf Nachhaltigkeit

Die künftigen Hildesheimer Mehrwegbecher sollen für Spülmaschinen geeignet, das Material soll recycelbar oder biologisch abbaubar sein. Die Becher sollen in zwei Größen von 0,3 und 0,4 Litern entwickelt werden.