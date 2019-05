Mutmaßlicher Mörder landet 35 Jahre nach der Tat vor Gericht

Rund 35 Jahre nach dem Tod eines Anglers in Nienburg an der Weser muss sich ein Tatverdächtiger von Mittwoch an vor dem Landgericht Verden verantworten. Die Anklage wirft dem heute 55-Jährigen Mord vor. Er soll sein Opfer an einem frühen Morgen im Juli 1984 bewusstlos geschlagen und ausgeraubt haben.

Mord beim Angeln

Der 49 Jahre alte Angler war früh an den Weserwall gekommen, um Würmer zu suchen. Anschließend soll der Tatverdächtige den Angler zum Fluss geschleift, mit einem Stein auf dessen Kopf eingeschlagen, und dessen Kehle mit einem Flaschenhals aufgeschnitten haben. Der Fall war 2017 Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“.

Zeugen überführen den Täter

Auf die Spur des mutmaßlichen Mörders kamen die Ermittler nach Angaben der Staatsanwaltschaft, weil sich nach der Sendung eine Frau gemeldet und Hinweise auf einen Zeugen gegeben hatte. Der Angeklagte sitze bereits wegen einer anderen Straftat im Gefängnis. Weil er zur Tatzeit 20 Jahre alt war, müsse das Gericht im Falle eines Schuldspruchs prüfen, ob das Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht anzuwenden sei. dpa