8-Jähriger überquert Straße in Hannover und verletzt sich schwer

Beim Überqueren einer Straße ist ein Achtjähriger in Hannover von einem Kleintransporter erfasst und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatte der Junge vermutlich nicht auf den Verkehr geachtet. Er trat am Montagnachmittag hinter einem wartenden Lastwagen hervor und geriet in den Gegenverkehr. Dort konnte der 31-jährige Fahrer des Kleintransporters nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Der Junge kam mit einer Fraktur ins Krankenhaus.