Beliebte Grünflächen werden zunehmend vermüllt

Liegengelassene Flaschen, Plastikverpackungen und Einweggrills: In niedersächsischen Städten wird die Vermüllung von Grünflächen nach Angaben der Städte zum Problem. In Braunschweig und Lüneburg werden deshalb im Sommer weitere Abfallkörbe aufgestellt. In Osnabrück sind Einweggrills verboten, in Lüneburg das Grillen in allen städtischen Anlagen.

Petition gescheitert

Zusätzlich appellieren die Städte an die Bürger, Grill- und Picknickreste nicht neben vollen Müllkörben stehen zu lassen, sondern anderswo zu entsorgen. In Bremen hatte es im Herbst eine Petition für ein Verbot von Einweggrills gegeben, die aber aus Sicht der Initiatoren nicht erfolgreich war.