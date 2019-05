Bauernverbände fordern Abschuss von Wolfsrudeln

Die Bauernverbände mehrerer Bundesländer wollen mit einer Demonstration bei der Umweltministerkonferenz am 9. Mai in Hamburg ihren Unmut über den bisherigen Umgang mit Wölfen aufzeigen. Zugleich solle die Bevölkerung über die „existenzielle Bedrohung“ der Weidetierhaltung durch die Ausbreitung des Wolfes informiert werden, teilte das Niedersächsische Landvolk am Montag mit. Der Wolf halte nicht nur Niedersachsens Weidetierhalter in Atem, hieß es.

Gerissene Nutztiere in mehreren Bundesländern

Auch in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg würden zahlreiche Nutztiere von Wölfen gerissen. Nach Angaben des Verbandes wurden 2018 in Niedersachsen 302 Schafe, 15 Rinder, neun Gatterwildtiere und ein Pferd zweifelsfrei von Wölfen getötet, bei vielen weiteren Rissen stehe noch ein Nachweis aus. Verbraucher wollten gerne Nutztiere wie Schafe, Kühe und Pferde auf der grünen Wiese sehen, erklärte das Landvolk weiter: „Und am besten den Wolf als harmlosen Wald- und Wiesenbewohner daneben.“ Aber ein friedliches Nebeneinander von Weidetieren und Wölfen funktioniere nun einmal nicht.

Bauernverbände fordern Abschüsse und wolfsfreie Zonen

Viele Weidetierhalter seien den Anblick gerissener Schafe sowie den damit verbundenen Verwaltungsaufwand leid und stiegen enttäuscht aus der Weidetierhaltung aus. Die Bauernverbände sprechen sich deshalb für ein „aktives Wolfsmanagement“ aus. Dazu zählen der Abschuss auch ganzer Rudel sowie die Einrichtung „wolfsfreier Zonen“.