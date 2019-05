Das Land Niedersachsen hält weiter an Staatsleistungen an die Kirche fest. Das Gesetz beruht auf eine Zusage der Bundesländer zu Zeiten der Reformation – mit der Kirchensteuer haben die Zahlungen nichts zu tun.

Hannover, Bremen. Die FDP stieß eine Debatte um eine Ablösung der Staatsleistungen an die Kirche an, doch viele Bundesländer sehen den Ansatz kritisch.

Niedersachsen will an Staatsleistungen für Kirchen festhalten

Die von der FDP im Bundestag angestoßene Debatte um eine Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen wird in den Bundesländern mit großer Zurückhaltung betrachtet. Die niedersächsische Landesregierung plane keine Ablösung, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. "Wir sind uns des großen Wertes der Arbeit der Kirchen insbesondere im sozialen Bereich sehr bewusst." Wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) unter den Landesregierungen ergab, sind einige Länder zwar grundsätzlich offen für Gespräche. Aus vielen weiteren Staatskanzleien und Ministerien heißt es zugleich aber auch, es werde kein Handlungs- oder Änderungsbedarf gesehen.

47 Millionen an die Kirchen in Niedersachsen

In Niedersachsen wurden nach Angaben der Staatskanzlei im Jahr 2019 knapp 37,6 Millionen Euro an die evangelischen Kirchen und gut 9,4 Millionen Euro an die katholischen Diözesen gezahlt. Rechtsgrundlagen für die Zahlungen sind der Loccumer Vertrag aus dem Jahr 1955 für die evangelische Kirche und das Konkordat aus dem Jahr 1965 für die katholische. Die Verpflichtungen gegenüber den Kirchen bestanden aber schon deutlich früher.

Die Staatsleistungen an die Kirchen gehen auf die Enteignung und Säkularisierung kirchlicher Güter im Zuge der Reformation und vor allem durch den sogenannten Reichsdeputationshauptbeschluss von 1803 zurück. Damals verpflichteten sich die Landesherren, die Besoldung und Versorgung etlicher katholischer und evangelischer Würdenträger sicherzustellen. Diese Verpflichtung gilt bis heute. Die Weimarer Reichsverfassung sah die Ablösung dieser jährlichen Zahlungen vor. In der Freien Hansestadt Bremen wurden keine Kirchen enteignet. Deshalb gibt es hier auch keine Staatsleistungen.

„Keine Notwendigkeit für ein Ablösegesetz“

Für eine Ablösung müsste der Bund ein sogenanntes Grundsätzegesetz verabschieden, für das sich der FDP-Politiker Stefan Ruppert im Bundestag einsetzt. Die konkreten Verhandlungen über ein Ende der Zahlungen, die nichts mit der Kirchensteuer zu tun haben, müssten aber die Länder mit den Kirchen führen. Eine Ablösung etwa in Form einer Einmalzahlung hätte bei ihnen voraussichtlich deutliche finanzielle Auswirkungen. Es würde "extrem teuer", sagte Pörksen.

In Sachsen hieß es etwa, die bestehenden Vereinbarungen hätten sich bewährt. In Brandenburg erklärte ein Sprecher des Kulturministeriums, für ein Ablösegesetz werde "keine Notwendigkeit gesehen". Im Saarland zeigten sich die Regierungsfraktionen von CDU und SPD grundsätzlich offen für eine Ablösung. In Sachsen-Anhalt teilte Regierungssprecher Matthias Schuppe mit, dass eine Lösung "begrüßenswert" wäre. Zugleich wurde jeweils betont, dass dafür im Gespräch mit den Kirchen eine einvernehmliche Lösung gefunden werden müsse.

Keine Mehrheit für Verhandlungen mit den Kirchen

Dass es dafür tatsächlich ernsthafte Bestrebungen im Bund gibt, wird von einigen Ländern bezweifelt. Eine Aufstellung von Grundsätzen für die Ablösung sei "aktuell weder vorhanden noch absehbar zu erwarten", hieß es etwa aus der hessischen Landesregierung. Die Berliner Senatsverwaltung für Kultur geht nach eigenen Worten davon aus, dass es derzeit im Bundestag für Verhandlungen mit den Kirchen keine Mehrheit gibt. Eine deutliche Forderung nach einer Ablösung kam aus keiner Landesregierung, wobei die Antwort aus Baden-Württemberg bis zum Samstag ausstand.

Die Staatsleistungen summieren sich aktuell auf mehr als eine halbe Milliarde Euro. Die evangelischen Gliedkirchen erhielten nach eigenen Angaben 2017 rund 290 Millionen Euro. Die katholische Kirche hat die Einnahmen aus Staatsleistungen nach eigenen Angaben nicht übergeordnet erfasst. Sie bewegen sich allerdings nach Angaben aus der Vergangenheit auf ähnlichem Niveau wie die an die evangelische Kirche.

Bundesländer werden sehr unterschiedlich belastet

Die einzelnen Bundesländer leisten dabei Zahlungen in sehr unterschiedlicher Höhe: Im Saarland werden für dieses Jahr rund 680.000 Euro veranschlagt, in Sachsen knapp 27 Millionen Euro. In Bayern waren es im vergangenen Jahr 90 Millionen Euro. Hamburg zahlt wie Bremen keine Staatsleistungen.epd