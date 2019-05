Eine Frau übersah am Freitag beim Ausparken in Goslar einen Wagen. Der Zusammenprall schob den zweiten Wagen auf den Fußweg und erfasste einen Mann.

Goslar. Ein 75-jähriger Fußgänger wurde am Freitag in Goslar schwer verletzt. Ein Auto wurde durch einen Unfall auf den Gehweg geschoben und erfasste ihn.

Ein 75 Jahre alter Fußgänger hat am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Goslar schwere Kopfverletzungen erlitten. Eine 26 Jahre alte Autofahrerin habe bereits beim Ausparken den neben ihr fahrenden Wagen einer 66-Jährigen übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Fußgänger wurde schwer verletzt

Die Wucht des Aufpralls drückte den Wagen der 66-Jährigen auf den Gehweg und erfasste den 75-jährigen Mann. Der Schwerverletzte kam ins Krankenhaus. dpa/lni