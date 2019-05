Gleich zwei tödliche Messerattacken in Niedersachsen

Zwei tödliche Messerattacken ereigneten sich binnen kurzer Zeit in Niedersachsen, in beiden Fällen war Alkohol im Spiel.

50-Jährige bei Streit mit Messer getötet

Eine 50 Jahre alte Frau ist in einer Wohnung in Freistatt (Landkreis Diepholz) mit einem Messerstich tödlich verletzt worden. In der Wohnung hätten sich zur Tatzeit mehrere Personen aufgehalten, teilte die Polizei mit. Sie hätten am Donnerstagabend erhebliche Mengen Alkohol getrunken und seien dann in einen Streit geraten, in dessen Verlauf die Frau ums Leben kam.

Vier Männer wurden in der Wohnung vorläufig festgenommen. Wegen ihrer Alkoholisierung sei eine Vernehmung in der Nacht nicht möglich gewesen, hieß es weiter, sondern erst im Laufe des Freitags. Drei der Männer kamen am Nachmittag wieder auf freien Fuß. Gegen einen 43-jährigen Freistätter beantragte die Staatsanwaltschaft Verden beim Amtsgericht Sulingen Haftbefehl. Das Gericht gab dem Antrag statt. Der 43-Jährige sitzt in U-Haft. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen laufen weiter, wie es hieß.

Tödliche Messerattacke auf 55-Jährigen in Hameln

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Hameln ist ein 55-Jähriger mit einem Messer tödlich verletzt worden. Der vier Jahre ältere mutmaßliche Täter wurde wenig später in Tatortnähe festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Er habe das mutmaßliche Tatmesser noch in der Hand gehabt und keinen Widerstand geleistet. Worum es bei dem Streit am späten Freitagnachmittag im Ortsteil Rohrsen ging, sei noch unklar. Der 59-Jährige soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt und das Opfer noch obduziert werden.

Ersten Informationen zufolge hatten sich die beiden Männer zunächst zusammen mit der Lebensgefährtin des Tatverdächtigen in der Wohnung des Paares aufgehalten. Dieses habe unter Alkoholeinfluss gestanden. Die verbalen Streitigkeiten hätten die Männer - beide deutsche Staatsangehörige - dann nach draußen verlegt. Die 53-jährige Frau sei in der Wohnung geblieben und habe dann den Notruf gewählt. Rettungskräfte versuchten den Angaben zufolge vergeblich, den 55-Jährigen zu reanimieren. dpa