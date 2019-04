Arbeitskräfte in Niedersachsen weiterhin stark gefragt

Die starke Nachfrage nach Arbeitskräften in Niedersachsen und Bremen hält nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit an. Die Behörde will am Dienstag um 10.00 Uhr ihre Arbeitsmarktzahlen für den Monat April vorlegen. In dem Monat entsprach die Nachfrage in Niedersachsen exakt der des Vormonats, in Bremen sank sie nur leicht.

Stellen können nicht immer zeitnah besetzt werden

Auch das starke Wachstum konjunkturunabhängiger Branchen im Dienstleistungssektor, etwa bei Reparatur- und Reinigungsdiensten oder in der Logistik, trägt zur stabilen Arbeitsmarktnachfrage bei. Betrieben gelingt es nicht immer, Stellen zeitnah zu besetzen. Im März war die Arbeitslosenquote in Niedersachsen saisonal bedingt auf 5,1 Prozent gesunken, in Bremen lag sie bei 9,8 Prozent.dpa/lni