24 Jahre alter Mann tötet Ehefrau und nimmt sich das Leben

Ein 24-jähriger Mann hat nach Erkenntnissen der Polizei in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) seine 22-jährige Frau getötet und sich anschließend das Leben genommen. „Die Ermittlungsergebnisse zeigen, dass der Mann seine Ehefrau in ihrer gemeinsamen Wohnung getötet hat“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Sonntag.

22-Jährige wurde Freitag leblos aufgefunden

Es könne ausgeschlossen werden, dass weitere Menschen an der Tat beteiligt waren. Einsatzkräfte der Polizei fanden die 22-Jährige leblos am frühen Freitagmorgen, nachdem sich der Mann gegen Mitternacht getötet hatte. Die Hintergründe der Tat seien bislang nicht bekannt. Mit Rücksicht auf die Angehörigen hat die Polizei keine Informationen zum Tathergang veröffentlicht. dpa