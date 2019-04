Niedersachsen: 150 Millionen Euro für Dorfläden und Landprojekte

Hannover. In Niedersachsen werden aus EU-, Bundes- und Ländermitteln viele Projekte im ländlichen Raum gefördert – vom Dorfladen bis zum Gemeinschaftshaus.

Rund 1600 Maßnahmen für Dorferneuerung und die Entwicklung des ländlichen Raumes werden dieses Jahr in Niedersachsen mit rund 150 Millionen Euro gefördert. Das Geld stammt überwiegend aus EU-Mitteln, kommt aber auch von Bund und Land. Die Bandbreite der geförderten Projekte reiche vom Dorfladen über das Dorfgemeinschaftshaus bis zum Hofcafé, teilte das Agrarministerium am Donnerstag in Hannover mit. dpa/lni