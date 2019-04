Foto: Thorsten Pifan, oh

Goslar. Der Fahrer aus dem Heidekreis kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Er kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Fahrschüler wird bei Unfall in Goslar vom Motorrad geschleudert

Am Mittwochabend befuhren ein Fahrlehrer und sein Fahrschüler, beide aus dem Heidekreis, hintereinander mit zwei Motorrädern gegen 19 Uhr die Bundesstraße 242 in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Der Fahrschüler folgte hierbei seinem Fahrlehrer, teilt die Polizei Goslar am Donnerstag mit.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Kurz hinter der Einmündung L515 kam der Fahrschüler in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. Hierbei ist er von seinem Motorrad geschleudert worden. Er verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst und die Polizei wurden alarmiert. Für den Transport ins Klinikum Göttingen musste ein Rettungshubschrauber angefordert werden. Während des Einsatzes musste die B242 kurzfristig voll gesperrt werden. red