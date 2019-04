Unbekannte entzünden mutwillig trockenes Laub in Celle

Am Mittwochnachmittag verhinderten Anwohner gerade noch rechtzeitig einen Waldbrand in der Nähe der Witzlebenstraße in Celle. Auch die Feuerwehr rückte unterstützend an, doch das Feuer war beim Eintreffen der Kräfte zum Glück bereits gelöscht, teilt die Polizei Celle am Donnerstag mit.

Gefahr für Waldbrand bestand

Bislang noch unbekannte Brandstifter hatten in einem kleinen Waldstück einen Haufen trockenes Laub auf einem Kanaldeckel entzündet. Durch das trockene Wetter und den gestern herrschenden Wind bestand die Gefahr des Übergreifens auf umstehende Bäume, Gräser oder Sträucher.

Täter könnten spielende Kinder gewesen sein

Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei den Verursachern um spielende Kinder gehandelt haben. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei alle Eltern, auf ihre Kinder entsprechend einzuwirken und ihnen die Gefahren von Waldbränden bei der derzeitigen Trockenheit zu verdeutlichen. red