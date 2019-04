Niedersachsen: Bundeswehr-Hubschrauber bekämpft Moorbrände

24.04.2019, Niedersachsen, Goldenstedt: Mit einem Hubschrauber der Bundeswehr werden die Löscharbeiten beim Moorbrand in der Nähe von Vechta unterstützt, indem in regelmäßigen zeitlichen Abständen Wasser vom Hartensbergsee in einem 5000 Liter fassenden Tank zur Brandstelle geflogen wird.

Der Einsatz eines Bundeswehr-Helikopters hat eine weitere Ausbreitung des Moorbrandes in Goldenstedt bei Vechta verhindert."Für Entwarnung ist es aber viel zu früh", sagte Landkreissprecher Jochen Steinkamp am Mittwoch. Nach seinen Angaben nahm die Maschine seit dem Vormittag pro Flug bis zu 5000 Liter Wasser aus dem nahe gelegenen Hartenbergsee auf und warf sie über dem Brandgebiet ab. Der See war dafür von der Polizei gesperrt worden. Der Brand war am Ostermontag ausgebrochen – Hunderte Rettungskräfte waren eingesetzt.

Keine weitere Ausbreitung

Etwas Regen in der Nacht und weniger Wind entspannten die Lage laut Steinkamp zumindest etwas. Bei zwei Flügen eines Polizeihubschraubers am Mittwoch sei keine weitere Ausbreitung festgestellt worden."Es gibt aber weiter Glutnester und Stellen mit großer Hitzeentwicklung", sagte Steinkamp. Derzeit seien noch etwa 100 Rettungskräfte in dem schwer zugänglichen Gebiet im Einsatz, etwa 70 bis 80 davon bekämpfen das Feuer am Boden. Die Ursache für den Brand ist laut Steinkamp noch unklar. Der Schaden lasse sich nicht absehen.

Landwirtschaft hofft auf Regen

Auf weitere Unterstützung von oben durften die Helfer durch Regen in der Nacht hoffen. Der Deutsche Wetterdienst rechnete für die Nacht auf Donnerstag zumindest mit einigen Niederschlägen. Schauerartiger Regen erreiche dann den Westen den Landes, sagte ein DWD-Sprecher. Richtung Osten sei dieser aber weniger ergiebig.

Ab Freitag werde das Wetter zwar unbeständiger und kühler. Zahlreiche und vor allem starke Schauer prognostiziert der DWD jedoch nicht. Dabei hofft vor allem die Landwirtschaft dringend auf Regen. Der Landesbauernverband spricht von einer ungewöhnlichen Trockenheit. "Das gilt vor allem für den östlichen Teil des Landes", sagte eine Landvolk-Sprecherin."Die angekündigten Niederschläge sind eher ein Tropfen auf den heißen Stein", sagte Dennis Glanz von den Niedersächsischen Landesforsten (NLF) mit Blick auf die hohe Waldbrandgefahr.

Weitere Brände in Niedersachsen gelöscht

Er ging davon aus, dass der Regen nur leichte Milderung bringen werde, und riet weiterhin zur Vorsicht im Wald. Immerhin gelang es der Feuerwehr, den Brand in einem Heide- und Moorgebiet in der Nähe von Bad Bentheim zu löschen."Letzte Nachlöscharbeiten sind beendet", sagte ein Feuerwehr-Sprecher am Mittwoch. Seit Ostersonntag hatte es auf einer Fläche von 30 Hektar gebrannt. Auch dort ist die Brandursache noch unklar. Ein kleinerer Flächenbrand nahe Wolfsburg konnte am Mittwochnachmittag nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht werden. dpa/lni