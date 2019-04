Hannover: OB Stefan Schostok wegen schwerer Untreue angeklagt

In der Rathausaffäre in Hannover hat die Staatsanwaltschaft Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) wegen schwerer Untreue angeklagt. Schostok soll spätestens seit April 2017 von unzulässigen Gehaltszuschlägen für zwei Spitzenbeamte gewusst haben, die dann mit seinem Einvernehmen weiter gezahlt wurden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch mit.

CDU und FDP fordern Rücktritt

Die CDU verlangt den Rücktritt des Oberbürgermeisters. „Wir fordern den Oberbürgermeister umgehend auf, sein Amt ruhen zu lassen und den Rücktritt einzureichen“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Jens-Michael Emmelmann, am Mittwoch der dpa. Es sei ein einmaliger Zustand, dass ein Oberbürgermeister der Landeshauptstadt angeklagt werde. „Er soll den Schaden vom Amt nehmen und zurücktreten.“ Verschiedene Gremien der SPD tagten am Mittwoch noch, sie wollen sich später zum weiteren Vorgehen äußern. Auch die Grünen, die seit langem gemeinsam mit der SPD in Hannover regieren, beraten noch über die Lage.

Auch die FDP, die sich nach der letzten Kommunalwahl dem seit langem in Hannover regierenden rot-grünen Bündnis angeschlossen hatte und ihm so zur erneuten Mehrheit verhalf, fordert nun den Rücktritt Schostoks. "Die Landeshauptstadt Hannover braucht jetzt einen Neuanfang", sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende, Wilfried H. Engelke, am Mittwoch. "Wir hoffen, dass Herr Schostok nun den Weg für vorzeitige Neuwahlen freimacht, damit es für Hannover endlich wieder ohne Ballast weitergehen kann."

Auch wenn die FDP die persönliche Integrität von Schostok nicht in Frage stelle, könne sie politisch zu keiner anderen Bewertung kommen."Wir werden in den kommenden Tagen sicher intensive Gespräche mit unseren Partnern im Ampelbündnis führen, wie mit der Situation nun umzugehen ist. Aber sicher ist: Für uns kommt ein „Weiter so“ nun nicht mehr in Frage", sagte Engelke.

Weitere Personen wegen schwerer Untreue angeklagt

Der bisherige Bürochef des Oberbürgermeisters, Frank Herbert, sowie der suspendierte Kultur- und frühere Personaldezernent der Landeshauptstadt, Harald Härke, wurden ebenfalls wegen schwerer Untreue angeklagt. Insgesamt geht es um zu Unrecht gezahltes Gehalt in Höhe vor rund 64 000 Euro für den bisherigen Bürochef sowie für den früheren Feuerwehrchef. Schostok selbst äußerte sich am Mittwochvormittag bei einem Empfang, den er zu Ehren von Altkanzler Gerhard Schröder im Rathaus gab, zunächst nicht zu der Anklageerhebung. Die Stadt Hannover kündigte eine schriftliche Stellungnahme an.

Ehemaliger Kulturdezernent wegen Anstiftung zur Untreue angeklagt

Schostok hatte seine Amtsgeschäfte nach Start der Ermittlungen weitergeführt, weil er sich für unschuldig hält. Das Landgericht Hannover muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Der Ex-Kultur- und Personaldezernent Härke soll Schostoks Bürochef Herbert laut Anklage von April 2015 bis Mai 2018 eine gesetzlich nicht vorgesehene Zulage von knapp 50 000 Euro gezahlt haben, die als pauschale Mehrarbeitsvergütung ausgewiesen wurde. Weil Büroleiter Herbert selber auf eine höhere Bezahlung gepocht hatte, wird er zusätzlich wegen Anstiftung zur Untreue angeklagt. Außerdem soll Härke laut Anklage von August 2015 bis Mai 2018 einen Gehaltszuschlag von 14 600 Euro an den damaligen Leiter der Städtischen Feuerwehr gezahlt haben – dieser hat die Summe bereits zurückgezahlt. Ins Rollen kam die Rathausaffäre nach dem Versuch von Dezernent Härke, seiner Lebensgefährtin einen Job bei der Stadt zuzuschanzen. Als Schostok versuchte, Härke deswegen rauszuwerfen, wurden in politischen Kreisen Informationen über die unzulässigen Gehaltszuschläge gestreut.dpa/lni