Ärztekammer: Lärm ist ein unterschätztes Gesundheitsrisiko

Die Ärztekammer Niedersachsen warnt vor Lärm als ein unterschätztes Gesundheitsrisiko. Nach der Luftverschmutzung gelte Lärm als die wichtigste umweltbedingte Ursache von Erkrankungen. Aktuelle Studien brächten eine zu starke Lärmbelastung durch Straßen-, Flug- und Schienenverkehr oder den Geräuschpegel von Industriebetrieben oder Windenergieanlagen mit koronaren Herzerkrankungen, Herzinfarkten, Schlaganfällen sowie Bluthochdruck in Verbindung.

Lärm für Herzrhythmusstörungen verantwortlich

„Die Belastung durch Lärm ist zu groß in Deutschland“, sagte die Ärztekammer-Präsidentin Martina Wenker am Dienstag mit Blick auf den „Internationalen Tag gegen den Lärm“, der an diesem Mittwoch begangen wird.

Lärm erzeuge Stress, der zum Beispiel explizit für Herzrhythmusstörungen verantwortlich gemacht werde, sagte Wenker. „Gegen diese Beeinträchtigung kann der Einzelne wenig ausrichten.“ Deshalb verwies die Umweltmedizinerin auf die Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Umgebungslärm.

Viele Menschen ertragen auch nachts Lärm

Für den Straßenverkehrslärm rate die WHO zum Beispiel zu einem Lärmpegel von weniger als 53 Dezibel - nachts sogar zu einem Wert von unter 45 Dezibel. Daten des Bundesumweltamts zufolge seien in Deutschland jedoch 2,5 Millionen Menschen ganztags Pegeln von mehr als 65 Dezibel ausgesetzt. Nachts ertrügen 2,9 Millionen Menschen Werte von mehr als 55 Dezibel. epd