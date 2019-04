Zahl der Hartzv-IV-Sanktionen sinkt in Niedersachsen

Die Zahl der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr auf 82 700 gesunken. Das waren rund 4800 weniger als 2017, wie die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Hannover mitteilte. Im kleinsten Bundesland Bremen stieg...