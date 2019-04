Ein Mann soll in die Türkei abgeschoben werden. Er wird von den Sicherheitsbehörden als Gefährder eingestuft. (Symbolbild)

Hannover. Einen Gefährder aus Göttingen soll in sein Heimatland Türkei abgeschoben werden. Der Mann sitzt bereits in Hannover am Flughafen in Abschiebehaft.

Niedersachsen will Gefährder in die Türkei abschieben

Die Sicherheitsbehörden in Niedersachsen haben einen islamistischen Gefährder aus Göttingen in Haft genommen, um ihn in sein Heimatland Türkei abzuschieben.

Der Mann sei am Freitag in Nordhessen festgenommen worden, hieß es aus Justizkreisen am Montag. Seine Wohnung war im Februar durchsucht worden und dabei seien Erkenntnisse gewonnen worden, die dafür sprechen, dass von ihm eine Gefahr ausgeht, berichtete der NDR unter Verweis auf eine Erklärung des Innenministeriums.

Mann sitzt am Flughafen Hannover in Haft

Niedersachsen stützt sich bei seinem Vorgehen auf die gesetzliche Möglichkeit, Ausländer auch ohne Nachweis einer konkreten Straftat wegen einer drohenden Gefahr abschieben zu können. Nach einem «Bild»-Bericht wurde der Mann ins Abschiebegefängnis am Flughafen Hannover gebracht.