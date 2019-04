Eigentlich können sie das gar nicht. Wie denn auch? Mann und Sohn machen sich nicht viel aus Kuchen, also backen sie auch keinen. Außer einmal im Jahr. Wenn Mutti Geburtstag hat. Rührend. Ich war morgens zur Arbeit und erwartete nach der Rückkehr einen geschmückten Gabentisch. Stattdessen: Küche weitgehend unter einer gleichmäßig verteilten Eier-Mehl-Backpulver-Puderzucker-Melange verschwunden.

Die Sahne musste mit dem Fahrrad aus dem nächsten Dorf geholt werden, weil es ja in keiner Weise vorhersehbar ist, dass man zu einer Käse-Sahne-Torte Sahne braucht. Dieselbe wurde in einer flachen Schale geschlagen, was zur Folge hatte, dass sie sich partout weigerte, steif zu werden. Aber großer Enthusiasmus, Feuereifer: Heute muss die Torte werden, frisch, Gesellen, seid zur Hand!

Ich wurde ins Arbeitszimmer verwiesen, wo ich während der Wartezeit die ersten 200 Seiten des lange geplanten Romans verfasste, die Steuererklärung erledigte und die ersten zwei Teile von Wagners „Ring des Nibelungen“ auswendig lernte. Doch dann: Gabentisch geschmückt, Torte fertig. Küche sauber. Eins kann ich den Jungs wirklich nicht absprechen: Sie haben sich Mühe gegeben.