Schlachthof-Skandal: Land setzt sich für Videoüberwachung ein

Mitarbeiter des Schlachthofs Böseler-Goldschmaus zerlegen während des Besuchs des Ministerpräsidenten von Niedersachsen am Fließband hängende Schweine in zwei Hälften.

Hannover. Das Kabinett will einen Antrag in der nächsten Plenarsitzung des Bundesrates einbringen. Bei der Überwachung soll der Datenschutz beachtet werden.

Um den Tierschutz in Schlachthöfen zu verbessern, setzt sich Niedersachsen im Bundesrat für die Einführung von Videoüberwachungssystemen in Schlachthöfen ein. Wie die Staatskanzlei in Hannover mitteilte, beschloss das Kabinett am Dienstag, einen entsprechenden Entschließungsantrag in der nächsten Plenarsitzung des Bundesrates am 15. Februar einzubringen.

Behörden sollen Daten auswerten

Bei der Überwachung sollen die Datenschutzinteressen der dort Beschäftigten beachtet werden. Die Daten sollen von den zuständigen Behörden ausgewertet werden. Ähnliche Vorhaben gebe es bereits zum Beispiel in Großbritannien und Frankreich. Hintergrund der Initiative sind Hinweise auf Tierquälerei in einigen Schlachthöfen, die Tierschützer mit heimlich gemachten Videoaufnahmen in den vergangenen Monaten veröffentlicht haben. dpa