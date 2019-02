Versuchte Vergewaltigung einer 16-Jährigen – Polizei sucht Helfer

Celle. Der Unbekannte eilte dem Mädchen in Celle zu Hilfe und bewahrte sie so womöglich vor einer Vergewaltigung. Die Tat ereignete sich bereits im Dezember.

Nach der versuchten Vergewaltigung einer 16-Jährigen und einer gefährlichen Körperverletzung ist die Polizei in Celle auf der Suche nach einem wichtigen Zeugen. Der Unbekannte eilte dem Mädchen zu Hilfe und bewahrte sie so womöglich vor einer Vergewaltigung.

Vorfall ereignete sich im Dezember

Wie die Polizei schreibt, war das Mädchen am 17. Dezember 2018 zu Fuß im Bereich der alten Bahntrasse in Wathlingen vom Rewe-Markt in Richtung Lönsstraße unterwegs. Plötzlich wurde sie von mehreren unbekannten, männlichen Jugendlichen angegriffen, so die Polizei. Einer hatte ihr den Mund zugehalten und an der Brust sowie im Schambereich angefasst.

Zeuge vertreibt die Täter

Um sich zu schützen, hatte sich das Mädchen auf den Boden fallen lassen. Die unbekannten Männer traktierten sie anschließend mit Fußtritten und beleidigten sie. Ein junger Mann war zufällig vorbeigekommen und konnte die Männer vertreiben.

Dieser unbekannte Helfer ist ein wichtiger Zeuge, denn von den Jugendlichen fehlt bislang jegliche Spur. Die Polizei bittet diesen Zeugen ausdrücklich, sich bei der Polizei in Wathlingen zu melden unter der Telefonnummer 05144/98660. pop