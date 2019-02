Wolfenbütteler SPD rechnet mit Nahles ab

Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles gerät auch an der Basis immer stärker unter Druck. In einem offenen Brief an Nahles fordert der SPD-Unterbezirk Wolfenbüttel mit seinem Vorsitzenden Marcus Bosse eine „personelle und inhaltliche Erneuerung“ der Partei.

„Wir schätzen den derzeitigen Zustand als verheerend ein“, heißt es in dem Brief - unter Bezug auf die jüngste Vorstandssitzung des Unterbezirks. „Die ständig neuen Botschaften und vollmundige Bekundungen führen dazu, dass auf der Bundesebene keine einheitlichen Ziele erkennbar sind“, so die SPD Wolfenbüttel. Der Landtagsabgeordnete Bosse nennt die Beispiele Hartz IV, Sabbatjahr, 2 Euro pro Liter Benzin und „vieles weitere“. Dies zeige die „bunte Vielfalt des Chaos“. Eine Strategie sei auf Bundesebene nicht erkennbar. Dabei lägen doch die sozialdemokratischen Themen auf der Hand: Zu hohe Mieten, Pflege, Kriminalität und Migration. „Wenn wir nur einige dieser Themen auf Dauer annehmen und erfolgreich behandeln, werden uns die Menschen auch wieder als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten respektieren. Das bisherige Themenhopping muss aufhören!“, so der SPD-Unterbezirk. Die Auswirkungen, die die von der SPD vor Jahren vorgenommenen gesetzlichen Veränderungen für viele Beschäftigten heute hätten, seien Teil der Vertrauenskrise der SPD. „Wir müssen ehrlicher werden! Wir erklären dem Bürger, dass kein Geld zur Verfügung steht und deshalb das Rentenniveau gesenkt werden muss. Gleichzeitig stellen wir für die Bankenrettung und die Versorgung der Flüchtlinge schlagartig Milliarden bereit, ohne in die roten Zahlen zu kommen“, heißt es in dem offenen Brief.

Die Kritik wird dann auch noch persönlicher: „Wir haben den Eindruck, dass es Euch nur um euch selbst geht. Es erscheint so, dass einige im Parteivorstand die Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger nicht kennen. Weit weg vom Alltag der Menschen zu argumentieren, ist nicht das Markenzeichen einer Volkspartei.“ Ähnlich hatte auch der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel immer wieder mehr Nähe der Partei zum Alltag der Wähler gefordert.

Als Gegenbeispiel, wie es besser geht, verweist Bosse auf die Niedersachsen-SPD unter dem Vorsitzenden und Ministerpräsidenten Stephan Weil. „Niedersachsen hatte Erfolg mit der inhaltlichen Deckungsgleichheit von Programm, Personen und Partei. Das erkennen wir auf der Bundesebene bisher nicht. Der Vorstand des SPD-Unterbezirks Wolfenbüttel bittet Dich daher, die personelle und inhaltliche Erneuerung der Partei umgehend einzuleiten“, so Bosse an Nahles. Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) hatte bereits zu Wochenbeginn heftige Kritik an Nahles geübt und Gabriel gelobt. Das Verhältnis zwischen Gabriel und Nahles gilt als schwer belastet.