Streit um Millionen: Kreis Goslar verklagt Asklepios Harzkliniken

Der Landkreis Goslar zieht gegen die Asklepios Harzkliniken mit einer Millionenklage vor Gericht. Der Kreistag habe am Montag mit einer Mehrheit von 42 zu 4 Stimmen den Beschluss gefasst, teilte ein Sprecher mit. Es gehe um eine Vertragsstrafe von bis zu 20 Millionen Euro. Hintergrund ist der Vorwurf des Landkreises, wonach der Klinik-Konzern die im Privatisierungsvertrag von 2003 vereinbarte Verpflichtung zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des früheren Kreiskrankenhauses in Clausthal-Zellerfeld im Oberharz nicht einhalte. Deshalb seien die stationäre und die Notfallversorgung nicht mehr gewährleistet.

Asklepios wies die Vorwürfe zurück. Das Unternehmen sehe der Klage gelassen entgegen, sagte ein Sprecher. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Klinik-Konzern erklärt, er halte sich an den Vertrag und befolge den vom Land Niedersachsen festgelegten Versorgungsauftrag, wie er sich aus dem Krankenhausplan ergebe. Die Krankenhausplanung habe die Bettenzahl für den Standort Clausthal-Zellerfeld in den vergangenen Jahren kontinuierlich reduziert.

Das Clausthaler Krankenhaus, das sich inzwischen auf Altenmedizin spezialisiert hat, verfügt noch über 39 Betten. Asklepios hatte die Klinik ebenso wie die beiden anderen Kreiskrankenhäuser in Goslar und Bad Harzburg 2003 für 15 Millionen Euro übernommen. Ziel des Klageverfahrens gegen Asklepios sei es, den Erhalt und die Weiterentwicklung des Krankenhausstandortes auf Dauer sicherzustellen, sagte Landrat Thomas Brych (SPD). Der Schritt richte sich nicht gegen die Beschäftigten. Der Kreis rechnet damit, dass das gerichtliche Verfahren mindestens drei Jahre dauert.

Der angestrebte Prozess vor dem Landgericht Braunschweig ist dabei nicht das einzige Rechtsverfahren, dass sich um die Klinik in Clausthal-Zellerfeld dreht. Auch zwei Verwaltungsgerichte sind mit dem Krankenhaus befasst. Dies liegt an der landesweit beispiellosen Kündigung des Versorgungsvertrags für die Klinik im Oberharz, die der Verband der Ersatzkassen (vdek) im vergangenen Jahr ausgesprochen hat. „Die Klinik kommt ihrem Versorgungsauftrag nicht nach“, sagte vdek-Sprecher Hanno Kummer dazu am Montag. „Es findet keine Grund- und Regelversorgung statt und auch keine Notfallversorgung.“ Die Klinik biete nur noch eine geriatrische Versorgung an. „Nach unserer Datenauswertung werden die Patienten zu einem guten Teil vom Krankenhaus Goslar nach Clausthal verlegt, obwohl in Goslar alte Patienten besser behandelt werden könnten“, sagte Kummer. Weil das Land Niedersachsen die Vertragskündigung durch die Kassen nicht genehmigt hat, klagt der Verband vor dem Verwaltungsgericht Hannover. In einem zweiten Verfahren klagt As-klepios vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig gegen die Kündigung durch die Krankenkassen. dpa