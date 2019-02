Militante Tierschützer zerstören neun Hochsitze im Emsland

Werlte. In Werlte und in der Gemeinde Lorup sind am Sonntag eine Vielzahl von Hochsitzen der Jäger beschädigt worden. Die Polizei ermittelt gegen ein Trio.

Militante Tierschützer sind nach Einschätzung der Polizei für eine Vielzahl von Schäden an Hochsitzen der Jägerschaft im Emsland verantwortlich. Spuren an den Tatorten in Werlte und Lorup deuteten darauf hin, dass die „Animal Liberation Front“ (ALF) dahinter steckt, teilte die Polizei am Montag mit. Unter anderem wurde eine Beschimpfung von Jägern auf einen der betroffenen Hochsitze gesprüht. Der Sachschaden liege im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Polizei ermittelt gegen Trio

Nach einem Hinweis trafen Beamte am Sonntag in einem der betroffenen Waldgebiete drei verdächtige Menschen mit einem Geländewagen aus Westerstede an. Bei ihnen fanden sie Werkzeuge, die für die Taten genutzt worden sein könnten. Gegen das Trio wird ermittelt. Von den 22 politisch motivierte Attacken auf Agrar- und Jagdeinrichtungen in Niedersachsen werden 13 der „Animal Liberation Front“ zugerechnet, hatte das Landwirtschaftsministerium kürzlich mitgeteilt. dpa