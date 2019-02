Zwei Tote und zwei Schwerverletzte bei Unfall im Kreis Celle

Zwei 18 und 20 Jahre alte Männer sind bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 240 im Kreis Celle ums Leben gekommen. Das mit vier Menschen besetzte Auto kam am Donnerstag kurz vor Mitternacht hinter dem Ort Müden (Örtze) in Richtung Hermannsburg in Höhe Lönsstein nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der 18-jährige Fahrer und der 20 Jahre alte Beifahrer starben am Unfallort. Zwei auf der Rückbank sitzende 17 und 18 Jahre alte Jugendliche wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar. Andere Fahrzeuge seien nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht an dem Unfall beteiligt gewesen, hieß es weiter. dpa