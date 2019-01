Im Winter steigt die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen

Ein Mann geht in ein Gebäude der Agentur für Arbeit. Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht am 31.01.2019 die Arbeitslosenzahlen für Januar.

Zum Jahresanfang hat die Arbeitslosenzahl in Bremen und Niedersachsen saisonal bedingt wieder leicht angezogen. 233.740 Menschen waren arbeitslos gemeldet - 17.956 Menschen mehr als im Dezember, wie die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag bekannt gab.

Leichter Anstieg der Quote

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosenquote um 0,4 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent. Durch das Winterwetter, wenig Betrieb im Tourismus-, Hotel- und Gaststättengewerbe und wegen auslaufender Arbeitsverträge steigen die Zahlen typischerweise zum Jahresanfang an. In Bremen lag die Arbeitslosenzahl demnach bei 35.119. Das waren 4,5 Prozent mehr als im Dezember, aber 2,8 Prozent weniger als im Januar 2018.

Dennoch gelte der langfristige Trend als weiter gut. "Die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften setzt sich auch im neuen Jahr auf einem sehr hohen Niveau fort", sagte die Regionalchefin der Agentur, Bärbel Höltzen-Schoh. Im Jahresvergleich liege die Arbeitslosenquote sogar um 0,5 Prozent niedriger als im Januar 2018.

In die Arbeitslosenzahl gehen nicht Arbeitssuchende ein, die beispielsweise kurzfristig arbeitsunfähig sind oder die sich weiterqualifizieren. Rechnet man sie hinzu, erhält man die sogenannte Unterbeschäftigung, die im Januar 317.402 Niedersachsen betraf - insgesamt 5,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Auch diese Zahl stieg leicht an: im Dezember hatte sie bei 305.173 Menschen gelegen.

Regionale Unterschiede

Regional ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt erneut von großen Unterschieden geprägt. Während die Arbeitslosenquote im Emsland und der Grafschaft Bentheim bei 2,7 Prozent liegt, sind in der Stadt Wilhelmshaven 10,7 Prozent der Menschen ohne Arbeit gemeldet. Wie im Emsland ist die Lage auch im angrenzenden Umland positiv. Im Landkreis Osnabrück liegt die Quote bei 3,1 Prozent. In der Region Hannover beträgt sie 6,6 Prozent und liegt dort wie überall im südlichen Niedersachsen etwas über dem Landesdurchschnitt. Relativ hoch ist sie in den Städten Salzgitter (9,1) und Emden (8,5). Im kleinsten Bundesland Bremen ist die Arbeitslosenquote im Januar leicht um 0,4 Prozentpunkte auf 9,8 Prozent gestiegen. dpa

Wir haben diesen Artikel aktualisiert.