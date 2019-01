Brexit: Immer mehr Briten wollen die deutsche Staatsbürgerschaft

Hannover. Die Zahl der Einbürgerungen stieg in Niedersachsen um mehr als die Hälfte. Besonders in Braunschweig und Wolfsburg ist die Zahl der Anträge hoch.

Das Interesse britischer Bürger an einer Einbürgerung in Niedersachsen ist angesichts des drohenden Brexits weiter hoch. Die Zahlen stiegen 2018 noch einmal deutlich an, wie aus einer Umfrage des niedersächsischen Europaministeriums von Mitte Januar hervor geht.

241 Briten ließen sich einbürgern

Demnach haben sich in den zehn großen Städten Niedersachsens im vergangenen Jahr 241 Briten einbürgern lassen. Auffällig sind hohe Werte in Hannover, Braunschweig, Wolfsburg und Osnabrück. Insgesamt stieg die Zahl der Einbürgerungen in den zehn Städten im Vergleich zu 2017 damit um fast die Hälfte. 2017 hatten dort insgesamt 161 Briten die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.

Doppelte Staatsbürgerschaft beantragen

Nach dem Scheitern des Brexit-Abkommens hatte Europaministerin Birgit Honé (SPD) die in Niedersachsen lebenden Briten am 16. Januar dazu aufgerufen, spätestens bis 29. März die doppelte Staatsbürgerschaft zu beantragen, damit sie ihre Freizügigkeitsrechte nicht verlieren. dpa