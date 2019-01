Lehrer sollen von Bürokratie entlastet werden

Eine junge Lehrerin schreibt an einer Schultafel im Mathematikunterricht einer 8. Klasse an einer Integrierten Gesamtschule. Nach den Zeugnisferien will Niedersachsens Kultusminister Tonne (SPD) ein Maßnahmenpaket mit elf Punkten zur Entlastung der Lehrer von bürokratischen Aufgaben beraten.

Das Echo auf die Vorschläge des Kultusministers war gemischt. „Der Minister versucht, offene Knochenbrüche mit einem Pflaster zu verarzten“, sagte etwa die GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth. Der Philologenverband dagegen lobte die „richtige Richtung“. Zum Schulhalbjahr hatte Minister Grant Hendrik Tonne (SPD) ein Entlastungspaket für Lehrer vorgestellt, darunter den Verzicht auf die Teilnahme an bundesweiten Vergleichsarbeiten für Dritt- und Achtklässler. Bei der Unterrichtsversorgung sieht Tonne Licht am Ende des Tunnels. Der Lehrermangel hat allerdings noch mehr Abordnungen von Lehrern zur Folge als im ersten Schulhalbjahr 2018/2019.

Erstmals präsentierte Tonne seine im Ministerium erarbeitete angekündigte „Streichliste“. Mit dem Abbau oder Lockern von Vorschriften sollen die Lehrer Freiräume gewinnen, ohne dass das Ministerium an harten Stellschrauben wie der Unterrichtsverpflichtung drehen muss. Dazu zählt ganz obenan das Aussetzen der Teilnahme an den Vergleichsarbeiten „Vera 3“ und „Vera 8“ in den Fächern Mathematik, Deutsch oder Englisch. Da diese keine Klassenarbeiten ersetzten und auch nicht die Note beeinflussten, hätten sie wegen des Aufwands wenig Akzeptanz, sagte der Minister. In den dritten Klassen könnte Vera im April/Mai bereits entfallen, enger wird es für die achten Klassen mit Terminen im Februar/März. Die sogenannte Fokusevaluation, eine Art Reststufe der bei Verbänden und vielen Schulen ungeliebten Schulinspektion, soll nur noch freiwillig und „anlassbezogen“ stattfinden. Die Pflicht zur Teilnahme an Klassenkonferenzen soll für Lehrer gelockert werden, die nur einen Teil der Klasse unterrichten, es sollen auch weniger Fachkonferenzen stattfinden. Bei kurzen Fristen im Abitur gibt es Korrekturtage. Der Philologenverband erwartet zu den insgesamt 11 Punkten einen „breiten Konsens“, wenn Tonne das Paket im März mit den Verbänden diskutiert. Die Liste knüpft auch an Vorschläge an, die Tonne-Vorgängerin Frauke Heiligenstadt im November 2016 vorgelegt hatte.

Bei Unterrichtsversorgung und Lehrermangel hatte Tonne gemischte Botschaften. Zum zweiten Schulhalbjahr werden nach aktuellem Stand 1137 neue Lehrer ihren Dienst aufnehmen, während rund 750 ausscheiden. Dass im Saldo im gesamten Schuljahr mehr Lehrer eingestellt wurden als in Pension gingen, ist laut Tonne ein Hauptgrund für den leichten Aufwärtstrend bei der rechnerischen Unterrichtsversorgung. Der Gesamtwert über alle Schulformen hinweg stieg - wie bereits veröffentlicht- von 98,7 auf 99,4 Prozent. Außerdem verlagerte das Land die vorschulische Sprachförderung aus den Grundschulen in die Kindertagesstätten, das machte Grundschulstunden frei. Wegen des Lehrermangels insbesondere an Haupt-, Real- und Förderschulen müssen im zweiten Halbjahr des laufenden Schuljahres aber rund 2590 Lehrer an anderen Schulen aushelfen. Das sind laut Ministerium 540 Lehrer mehr als im ersten Halbjahr. Ein Hintergrund für die vielen Abordnungen zwischen Schulformen: Wieder werden mehr Gymnasiallehrer eingestellt, die es auf dem Lehrermarkt gibt, um dann Stunden von den Gymnasien an andere Schulformen zu geben. Die GEW wie auch Tonne selbst verwies in Sachen Unterrichtsversorgung auf das schwierige Stadt-Land-Gefälle. „Für den Kultusminister haben wir nur eine gut gemeinte Vier Minus“, erklärte der FDP-Landtagsabgeordnete Björn Försterling.

„Wir sind an vielen Stellen einen Schritt vorangekommen“, sagte Tonne. Philologenverband und GEW sind sich einig, dass das nicht reicht. „Deutlich schwerwiegendere Probleme“ warteten auf Lösungen, heißt es beim Philologenverband zu den Entlastungen, vor allem die zu hohe Arbeitszeit vieler Lehrer. Dazu laufen bereits Gerichtsverfahren. Die GEW forderte Entlastungsstunden für die Lehrer und eine bessere Bezahlung der Grund-, Haupt- und Realschullehrer. Eine „echte strukturelle Entlastung“ für die Lehrer forderte auch die Grünen-Abgeordnete Julia Hamburg. Das Kultusministerium arbeitet an einer neuen Arbeitszeitverordnung. Dann geht es ans Eingemachte.