Volksverhetzung: Neue Ermittlungen gegen früheren SS-Mann

Ein früherer SS-Angehöriger aus Nordstemmen bei Hildesheim ist erneut ein Fall für die Justiz geworden. Die Hildesheimer Staatsanwaltschaft ermittele derzeit gegen den 96-Jährigen wegen Volksverhetzung, sagte Staatsanwältin Christina Pannek am Dienstag dem epd. Sie bestätigte damit einen Bericht der "Hildesheimer Allgemeinen Zeitung". Die Ermittlungen beziehen sich auf ein Interview mit dem beschuldigten Karl M. in der ARD-Sendung "Panorama".

SS tötete 86 Zivilisten – „Pech gehabt“

Karl M. soll als Angehöriger der 12. SS-Panzerdivision "Hitlerjugend" in der Nacht vom 1. auf den 2. April 1945 im nordfranzösischen Ascq bei Lille die willkürliche Tötung von 86 Zivilisten unterstützt haben. In dem Fernseh-Interview vom November 2018 hatte der Mann unter anderem gesagt, die Opfer hätten "Pech gehabt". Die SS habe im Krieg nichts Verbrecherisches getan.

Zudem bezweifelte er, dass die Zahl der rund sechs Millionen ermordeten Juden während des Holocaust tatsächlich so hoch gewesen sei. Jemanden wie Adolf Hitler würde er sich auch derzeit in der Politik wünschen, denn "der hat doch durchgegriffen". Nach der Ausstrahlung seien 20 Strafanzeigen gegen den Mann bei der Staatsanwaltschaft eingegangen, sowohl aus Deutschland als auch aus Frankreich, sagte Pannek.

Bereits in Abwesenheit zum Tode verurteilt

Karl M., der als Unteroffizier in der Aufklärungsabteilung der betreffenden SS-Einheit gedient hatte, hat nie eine Haftstrafe verbüßt. In den vergangenen Jahren hatte bereits die Generalstaatsanwaltschaft Celle gegen den früheren SS-Angehörigen wegen Beihilfe zum Mord ermittelt. Das Verfahren wurde allerdings im März 2018 eingestellt. Niemand dürfe wegen einer Tat zweimal verurteilt werden, hieß es in der Begründung. Der 96-Jährige war bereits im August 1949 wegen seiner Beteiligung an dem Massaker von einem Militärgericht in Frankreich in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Er wurde von der Bundesrepublik aber nicht ausgeliefert. epd