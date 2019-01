Steuerfahnder treiben dreistelligen Millionenbetrag ein

Steuerfahnder haben in Niedersachsen im vergangenen Jahr 151 Millionen Euro eingetrieben. Rund 270 Beschäftigte in den Finanz- und Fahndungsämtern hätten das Aufdecken der Steuerhinterziehung ermöglicht, teilte das Finanzministerium am Dienstag in Hannover mit.

Zudem stellten 827 Steuersünder eine Selbstanzeige, um auf Auslandskonten verstecktes Vermögen künftig wieder legal verwalten zu können. Der wachsende Datenaustausch sowie das Auswerten aufgekaufter Datenträger mit Angaben zu Inhabern von Bankkonten im Ausland übe nach wie vor Druck auf Steuerhinterzieher auf, reinen Tisch zu machen, so das Ministerium.

Binnen zehn Jahren habe Niedersachsen im Zusammenhang mit Ankäufen von Daten aus den Ländern Schweiz, Luxemburg sowie Liechtenstein insgesamt rund 379 Millionen Euro nachträglich erhobener Steuern eingestrichen. Hierzu wurden in Niedersachsen rund 14 400 Vorgänge bearbeitet, von denen mehr als die Hälfte aus Selbstanzeigen resultierten. dpa