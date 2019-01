Hannoveranerin zerreißt Zugbegleiter die Uniform – Mann verletzt

Hannover/Dortmund. Die 61-Jährige war am Dienstag in einem Regionalexpress nahe Dortmund unterwegs. Weil sie den Zug verlassen sollte, greift sie den Bahn-Mitarbeiter an.

Ein blutiges Kinn und einer zerstörte Uniform sind das Ergebnis einer Zugfahrt, die am Dienstagmorgen eskalierte. Eine 61-jährige Frau aus Hannover ist laut Bericht der Bundespolizei in einem Regionalexpress in Nordrhein-Westfalen auf einen Zugbegleiter losgegangen.

In Dortmund war die Fahrt zu Ende

Die Hannoveranerin soll in dem Zug gebettelt haben. Trotz mehrfacher Aufforderungen des Zugbegleiters hörte die Frau nicht auf, stattdessen belästigte sie weitere Reisende im Zug. Kurze Zeit später, so die Polizei weiter, machte der Bahnmitarbeiter von seinem Hausrecht Gebrauch. Am Dortmunder Hauptbahnhof war die Fahrt für die Frau zu Ende, sie sollte aussteigen. Die 61-Jährige weigerte sich jedoch nach Angaben von Zeugen vehement, den Zug zu verlassen. Anschließend soll sie den Zugbegleiter mehrmals beleidigt haben.

Blutiges Kinn und Verletzung an der Hand

Als der Mann die Hannoveranerin aus dem Zug schieben wollte, soll sie ihn geschlagen und dabei seine Weste sowie die Uniformjacke beschädigt haben. Zudem erlitt der 58-Jährige durch den Angriff ein blutiges Kinn und eine Verletzung an der Hand.

Gegen die 61-jährige Frau leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Körperverletzung ein. Weil die Frau wiederum angab, durch den Bahnmitarbeiter an der Schulter verletzt worden zu sein, stellte sie Strafantrag wegen Körperverletzung. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde daher auch gegen den 58-Jährigen eingeleitet. pop