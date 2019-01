Polizei warnt in Niedersachsen vor Glätte auf den Straßen

Die Polizei warnt in Niedersachsen vor Glatteis auf den Straßen.

Region. Auch in unserer Region sollten Autofahrer am Dienstag vorsichtig fahren. Vor allem Brückenabschnitte und Anschlussstellen sind von Glatteis betroffen.

Überfrierende Nässe und Blitzeis behindern am Dienstagmorgen den Verkehr in Niedersachsen. Die Polizei ruft auch Autofahrer in der Region dazu auf, besonders vorsichtig zu fahren.

Betroffen sind nach Angaben der Polizei vor allem Brückenabschnitte und schattige Bereiche auf den Straßen. Aber auch Anschlussstellen seien teilweise sehr glatt. Laut Polizeidirektion Braunschweig gab es am Dienstagmorgen keine Unfälle durch Glatteis.

Amtliche Warnung des DWD

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Morgen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt vor Straßenglätte. Für Niedersachsen und große Teile des Bundesgebiets wurde eine amtliche Warnung vor Glätte durch überfrierende Nässe und leichtem Schneefall ausgegeben. Die Warnung gilt vorerst bis Dienstagvormittag, 10 Uhr. pop