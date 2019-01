Mann vor Gericht: Zimmernachbarn bei Brand in Klinik getötet

Osnabrück. Im Prozess um den Tod eines alten Mannes in einem Krankenhaus in Georgsmarienhütte hat der Angeklagte beim Prozessauftakt die Aussage verweigert.

Im Prozess um den Tod eines alten Mannes in einem Krankenhaus in Georgsmarienhütte hat der Angeklagte beim Prozessauftakt am Montag die Aussage verweigert. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 56-Jährigen vor, als Patient in der Klinik einen Brand gelegt zu haben, an dessen Folgen ein anderer, 78 Jahre alter Mann starb. Dieser Patient war bewegungsunfähig, so dass er sich nicht in Sicherheit bringen konnte.

Laut Anklage soll der 56-Jährige seinem Opfer zunächst die Decke über den Kopf gezogen haben, dann soll er den deutlich älteren Mann mit Desinfektionsmittel übergossen und angezündet haben. Das Opfer starb noch am selben Abend an seinen Verletzungen. Die Hintergründe des Falls liegen bisher im Dunkeln.

Angeklagte stieg nach Tat ins Taxi

Nach seiner Tat sei der Angeklagte aus dem Zimmer zum Klinikempfang gegangen und habe sich dort ein Taxi bestellt, hieß es in der Anklageschrift weiter. Währenddessen habe sich das Feuer in dem Zimmer weiter ausgebreitet. Nur durch das schnelle Eingreifen der Sicherheitskräfte sei ein größerer Brand verhindert worden, führte der Staatsanwalt im Landgericht Osnabrück aus.

Der 56-Jährige war in das Krankenhaus gekommen, weil er an Narkolepsie leidet und häufiger in Ohnmacht gefallen sei, sagte er. In der Klinik wurde festgestellt, dass der Mann eine Leberzirrhose hat. Im Bericht eines psychologischen Gutachters, aus dem der Richter zitierte, gab der Angeklagte an, er habe pro Woche vier Kästen Bier getrunken. "Es hat ja geschmeckt", sagte er in der Verhandlung.

Er wollte seinen Zimmernachbarn "kalt machen"

Seiner Schwiegertochter gegenüber soll der Angeklagte den Mord angekündigt haben, sagte der Staatsanwalt. Er habe seinen Zimmernachbarn "kalt machen" wollen – warum, blieb aber offen.

Der Prozess wird am 5. Februar fortgeführt. Der Angeklagte will sich nun mit seinen Anwälten beraten, ob er sich zu den Vorwürfen doch äußern will. Die Befragung mehrerer Gutachter wurde deswegen verschoben.