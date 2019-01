Wetterdienst warnt vor glatten Straßen in der Region

Zum Wochenbeginn müssen sich Autofahrer in der Region auf glatte Straßen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Montagmorgen mit Glätte durch Gefrieren von Restnässe in weiten Teilen Niedersachsens.

Wie der DWD weiter mitteilt, sind unter anderem Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Gifhorn und Helmstedt betroffen. Auch im Kreis Goslar und Göttingen besteht Glättegefahr. Besondere Vorsicht sei bis etwa 9 Uhr geboten.

Weitere Glätte am Dienstag

Am Montag fällt tagsüber Regen. In den Hochlagen sei im Laufe des Tages mit geringem Schneefall zu rechnen, am Abend auch im Flachland. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad. Auch am Abend und in der Nacht zu Dienstag besteht in Niedersachsen anhaltende Glättegefahr durch Glätte und Schneematsch, teilt der DWD mit.

Ein heftiger Schneesturm mit schweren Sturmböen von bis zu 100 km/h brachte bereits am Sonntagvormittag auf dem Brocken im Harz Neuschneemengen von etwa 10 Zentimeter. Die Schneehöhe wuchs damit auf über 160 Zentimeter an. pop

Wir aktualisieren diesen Artikel.