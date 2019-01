Mit dem Bagger gegen den Schnee – heftiger Sturm auf dem Brocken

Auf dem Brocken im Harz sieht man seit dem Sonntagvormittag kaum die Hand vor Augen. Ein heftiger Schneesturm mit schweren Sturmböen von bis zu 100 km/h hatte Neuschneemengen von etwa 10 Zentimeter mit im Gepäck. Die Schneehöhe wuchs damit auf über 160 Zentimeter an.

Meterhohe Verwehungen

Die Zufahrtsstraße auf Norddeutschlands höchsten Berg ist nur noch mit Winterausrüstung befahrbar und die Schienenwege waren am Morgen noch von meterhohen Verwehungen blockiert.

Schienenbagger und Zugfräse im Einsatz

Mit einem Schienenbagger und einer Zugfräse versuchten Mitarbeiter der Harzer Schmalspurbahnen unentwegt die Strecke freizuhalten. Am Brockenbahnhof wird Zugreisenden auf einem Zettel mitgeteilt, dass die Bahn ihren Betrieb eingestellt hat.

Die Gehwege und Straßen auf dem Harzgipfel sind zum Teil ebenfalls von hohen Verwehungen blockiert. Auch hier kommt schwere Technik zum Einsatz.

Schneehöhen im Harz

Altenau: 15 cm (3 Winterwanderwege vorbereitet)

Braunlage: 30 cm (1 Skipiste, 1 Rodelstrecke in Betrieb, 5 Loipen gespurt, 2 Winterwanderwege vorbereitet)

Braunlage-Wurmberg: 25 cm (1 Skipiste, 2 Rodelstrecken in Betrieb, 1 Winterwanderweg vorbereitet)

Brocken: 160 cm

Clausthal-Zellerfeld: 10 cm (1 Loipe gespurt)

Hahnenklee: 15 cm (10 Winterwanderwege vorbereitet)

Hohegeiß: 21 cm (1 Rodelstrecke in Betrieb, 4 Winterwanderwege vorbereitet)

Schierke: 24 cm (5 Loipen gespurt, 3 Rodelstrecken in Betrieb, 1 Winterwanderweg vorbereitet)

St. Andreasberg: 25 cm (1 Skipiste, 1 Rodelstrecke in Betrieb, 4 Loipen gespurt, 2 Winterwanderwege vorbereitet)

St. Andreasberg/Sonnenberg: 25 cm (3 Loipen gespurt)

Torfhaus: 35 cm (4 Loipen gespurt, 1 Rodelstrecke in Betrieb, 2 Winterwanderwege vorbereitet)