Umweltminister Lies: Kohlekompromiss große Chance für Klimaschutz

Olaf Lies (SPD) , Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz in Niedersachsen, spricht während der Landtagssitzung vor den Abgeordneten.

Hannover. In den Beschlüssen der Kohlekommission sieht Lies Voraussetzungen für die weitere strukturelle Entwicklung des Helmstedter Reviers sowie der Region.

Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Olaf Lies (SPD) hat die Ergebnisse der Kohlekommission als große Chance bezeichnet, den Klimaschutz entscheidend voranzubringen.

Alle ziehen an einem Strang

„Dass dieses Ergebnis von allen wichtigen Gruppen wie Gewerkschaften, Industrie, Umweltverbänden und Wirtschaft getragen wird, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung“, sagte er am Samstag in Hannover. „Klimaschutz wird als Chance begriffen und dabei der wesentliche Motor für die Umsetzung in Niedersachsen sein. Das gilt sowohl für das Helmstedter Revier, aber auch für ganz Niedersachsen.“

Perspektiven für das Helmstedter Revier und die Region

In den Beschlüssen der Kohlekommission sieht Lies Voraussetzungen für die weitere strukturelle Entwicklung des Helmstedter Reviers mit den Landkreisen Helmstedt, Wolfenbüttel sowie den Städten Wolfsburg und Braunschweig. Er verwies darauf, dass im Revier, das bereits aus der Kohle ausgestiegen ist, Projekte wie ein Technologiezentrum zur Phosphorrückgewinnung entwickelt und in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen.

Wachstum und Wohlstand nicht von fossilen Energieträgern abhängig

„Wir können aufzeigen, dass Wachstum und Wohlstand in einem Industrieland nicht von fossilen Energieträgern abhängig sein muss. Unsere Energiewende wird damit zum Erfolgsmodell für hoffentlich viele Länder dieser Erde“, sagte er.

Die Kommission hatte sich am frühen Samstagmorgen unter anderem auf einen schrittweisen Ausstieg aus der Kohlenutzung zur Stromgewinnung bis 2038 geeinigt. Lies hatte für das Land Niedersachsen an der Beratungen teilgenommen. dpa