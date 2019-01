Hannover. Trauriger Fund in Hannover: Die Feuerwehr hat beim Löschen eines Wohnungsbrandes am Samstagmorgen einen toten Menschen gefunden.

Wohnungsbrand in Hannover – Feuerwehr findet Toten

Beim Löschen eines Wohnungsbrands in Hannover hat die Feuerwehr einen toten Menschen gefunden. Der Polizei zufolge waren am frühen Samstagmorgen zeitgleich mehrere Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen, um den Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Döhren zu melden.

Keine Angaben zur Identität

Am Ort fanden die Einsatzkräfte den leblosen Körper. Angaben zur Identität des Toten gab es zunächst nicht. Die anderen Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Löscharbeiten dauerten am Samstagmorgen an, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Warum die Flammen in der Wohnung ausgebrochen waren, war noch unklar. „Das können wir erst ermitteln, wenn der Brand vollständig gelöscht ist“, sagte der Sprecher weiter. dpa