Diesel-Grenzwerte: Verkehrsgerichtstag plädiert für Überprüfung

Der Deutsche Verkehrsgerichtstag bezweifelt die Berechtigung des derzeit geltenden Emissionsgrenzwerts für die Verhängung von Dieselfahrverboten. Die EU-Kommission solle den Wert für Stickstoffoxid (NO2) von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft wissenschaftlich überprüfen lassen, forderte der Expertenkongress am Freitag in Goslar.

„Bereits erlassene Fahrverbote sollten laufend auf ihre Rechtmäßigkeit“

Weil die jenseits dieses Werts verhängten Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge in Grundrechte eingriffen, dürften Verbote nur auf der Grundlage eines wissenschaftlich fundierten Grenzwerts als letztes Mittel angeordnet werden, heißt es in der Empfehlung. Bereits erlassene Fahrverbote sollten laufend auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft werden.

Der Deutsche Verkehrsgerichtstag forderte den Gesetzgeber zudem auf, ein Gesamtkonzept zur Reduzierung aller relevanten Schadstoffe einschließlich Stickstoffdioxid zu entwickeln. Um eine schnellstmögliche Senkung der NO2-Werte zu erreichen, sollte es für ältere Diesel-Fahrzeuge eine Hardware-Nachrüstung geben, an deren Kosten die Hersteller zu beteiligen seien.

Der VGT forderte ferner einheitliche Standards für Schadstoff-Messungen. Derzeit können die Messstellen direkt am Fahrbahnrand oder bis maximal 25 Meter davon entfernt aufgebaut werden.

Technik soll Zahl tödlicher LKW-Unfälle senken

Abbiege- und Notbrems-Assistenten der neuesten Generation sollen auf Deutschlands Straßen die Zahl der Toten bei Lastwagen- und Busunfällen reduzieren. Dafür hat sich der Deutsche Verkehrsgerichtstag (VGT) ausgesprochen. Die Experten riefen am Freitag im niedersächsischen Goslar die Bundesregierung auf, sich für den verbindlichen Einbau dieser Systeme in alle neuen Busse und Lkw einzusetzen. Jährlich kommen bei LKW-und Bus-Unfällen bundesweit rund 900 Menschen ums Leben, 8500 werden schwer verletzt. Abbiege-Assistenten, die akustisch und optisch warnen, können nach Einschätzung des VGT verhindern, dass Radler und Fußgänger beim Rechtsabbiegen übersehen werden. Bei Abbiegeunfällen sind in Deutschland zuletzt mehr als 30 Menschen pro Jahr gestorben. Erst in den vergangenen Tagen waren in den niedersächsischen Städten Lehrte und Oldenburg zwei junge Menschen ums Leben gekommen. Ampeln sollten so geschaltet werden, dass abbiegende Autofahrer und Radler beziehungsweise Fußgänger eigene Grünphasen haben. Der VGT fordert zudem Notbrems-Assistenten, die Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen können. Das soll die Zahl der Toten bei Auffahrunfällen vor allem auf Autobahnen senken. Außerdem forderte der VGT den Bau zusätzlicher Stellplätze, damit pausierende Fahrer ihre Lkw nicht wie bisher in großer Zahl auf Autobahn-Standstreifen sowie auf Zu- und Abfahrten abstellen, wenn sie ihre Ruhezeiten einhalten wollen. Das wilde Parken führt nach Ansicht von Fachleuten zu erheblichen Unfallgefahren. Die Zahl der bundesweit fehlenden Lkw-Stellplätze soll im fünfstelligen Bereich liegen. Damit der Lastwagen-Verkehr besser überwacht werden kann, verlangte der VGT außerdem eine deutliche personelle Verstärkung der Polizei und des Bundesamts für Güterverkehr (BAG).