Erneut Schulausfall wegen Heizungs-Defekt: 2800 Schüler betroffen

Hildesheim. Die Schulen in Hildesheim sind kein Einzelfall, in den vergangenen Wochen war wegen defekter Heizungen auch in anderen Orten die Schule ausgefallen.

In zwei Schulen in Niedersachsen muss am Freitag erneut wegen kaputter Heizungen der Unterricht ausfallen. Betroffen sind zwei benachbarte Berufsschulen mit zusammen 2800 Schülern, wie der Kreis Hildesheim am Freitag mitteilte.

Hildesheim ist kein Einzelfall

Erst am Donnerstag hatte der Landeselternrat beklagt, die Kommunen als Schulträger investierten zuwenig in den Unterhalt der Gebäude. Hildesheim ist kein Einzelfall, in den vergangenen Wochen war wegen defekter Heizungen auch in anderen Orten die Schule ausgefallen, unter anderem an der IGS Süd in Langenhagen bei Hannover oder der Hagenberg-Grundschule in der Göttinger Weststadt.

Tonne: Keine Hinweise auf größeren Umfang

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte dazu aber, es gebe keine Hinweise auf Unterrichtsausfälle wegen kaputter Heizungen in größerem Umfang. Eine landesweite Statistik gibt es nicht.