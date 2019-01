Zwei Männer bei Brand bei Hannover verletzt – Haus unbewohnbar

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Ronnenberg nahe Hannover sind zwei Männer verletzt und das Haus stark beschädigt worden. Der Polizei zufolge war das Feuer am Donnerstagabend vermutlich in der Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Die Ursache war zunächst unklar. Anschließend breiteten sich die Flammen in der Wohnung aus und griffen daraufhin auch auf eine zweite Wohnung sowie den Dachstuhl über, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach einem rund dreistündigen Einsatz war der Brand gelöscht.

36 und 46 Jahre alte Männer erleiden Rauchvergiftungen

Das gesamte Haus war aufgrund des Feuers und größerer Mengen Löschwassers zunächst unbewohnbar. Zwei 36 und 46 Jahre alte Männer erlitten Rauchvergiftungen. Die anderen Bewohner wurden von der Stadt untergebracht, wie der Sprecher weiter berichtete. "Der Schaden beträgt mindestens 400.000 Euro", sagte er am Freitagmorgen.