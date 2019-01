Die Tat ereignete sich Ende Juli vergangenen Jahres. Zielfahnder der Polizei nahmen den Angeklagten eine Woche später nach akribischer Ermittlungsarbeit in Helmstedt fest (Symbolbild).

Hannover. Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau auf einem Spielplatz beginnt am Freitag am Landgericht Hannover der Mordprozess gegen den 48-jährigen Angeklagten.

Mordprozess: Mann erwürgt Frau beim Sex – Festnahme in Helmstedt

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau auf einem Spielplatz beginnt am Freitag (9 Uhr) am Landgericht Hannover der Mordprozess gegen den 48-jährigen Angeklagten. Der Mann soll die 63 Jahre alte Frau nach Angaben eines Gerichtssprechers beim Sex so lange gewürgt haben, bis sie erstickte.

Angeklagter in Helmstedt gefasst

Die Tat ereignete sich Ende Juli vergangenen Jahres. Zielfahnder der Polizei nahmen den Angeklagten eine Woche später nach akribischer Ermittlungsarbeit in Helmstedt fest.

Spaziergänger hatten die Leiche der 63-Jährigen auf einem Spielplatz in der Innenstadt in Hannover gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Beamten konnten zunächst keine Verletzungen am Opfer erkennen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann die Frau zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes tötete. Deswegen lautete die Anklage auf Mord.