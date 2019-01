Landtag befasst sich mit Havarie des Containerfrachters

Container, die der Frachter „MSC Zoe“ in der Nordsee verloren hat, schwimmen im niederländischen Wattenmeer. Das Containerschiff hatte auf dem Weg nach Bremerhaven in der Nacht zum 2. Januar nach neuesten Angaben 291 Container verloren.

Hannover. Die „MSC Zoe“ verlor Anfang Januar rund 300 Container in der Nordsee. Die AfD-Fraktion will wissen, welche Konsequenzen die Regierung zieht.

Der niedersächsische Landtag wird sich am Freitag ab 9.00 Uhr mit der Havarie des Containerschiffs „MSC Zoe“ befassen. Der gewaltige Frachter hatte in der Nacht zum 2. Januar auf dem Weg nach Bremerhaven bei stürmischer See fast 300 Container verloren, darunter auch zwei mit Gefahrenstoffen. Die AfD-Fraktion im Landtag will von der Landesregierung wissen, welche Konsequenzen sie aus dem Vorfall zieht, um Unfälle dieser Art künftig zu verhindern.

Auch Thema im Landtag: Unterrichtsversorgung an Berufsschulen

Ein weiteres Thema ist die Situation an den Berufsschulen. Die FDP-Landtagsfraktion fordert die Landesregierung auf, die Unterrichtsversorgung an den Berufsschulen zu verbessern. Diese liegt seit Jahren deutlich unter dem Wert für die allgemeinbildenden Schulen.