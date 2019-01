Brand in Stallgebäude bei Vechta – 50 Ferkel tot

In einem Stallgebäude in Calveslage bei Vechta ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Schätzungen der Polizei sind dabei etwa 50 Ferkel ums Leben gekommen, wie ein Sprecher mitteilte.

Brandursache ist unklar

60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren eine Stunde mit den Löscharbeiten beschäftigt. Den Angaben zufolge ist ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstanden. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.