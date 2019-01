Mehr Frauen in Parlamente: Grüne wollen Initiative starten

In der Debatte um die Erhöhung des Frauenanteils in Parlamenten wollen die Grünen im Landtag die Landesregierung auffordern, einen Vorschlag zur Änderung des Wahlrechts zu machen. Einen entsprechenden Antrag werde ihre Fraktion im Februar in das Plenum einbringen, sagte die Grünen-Abgeordnete Imke Byl am Donnerstag im Landtag in Hannover.

Gegenwind von anderen Fraktionen

Der niedersächsische Ministerpräsident und SPD-Landesvorsitzende Stephan Weil hatte kürzlich für eine Änderung des Wahlrechts plädiert, damit Männer und Frauen künftig zu gleichen Anteilen in den Parlamenten vertreten sind. Die CDU, die Koalitionspartner der SPD in der Landesregierung ist, lehnte den Vorstoß aber ab. Auch Vertreter der Fraktionen von FDP und AfD bewerteten ihn negativ.