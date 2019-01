Polizei räumt Blockade vor Brennelementefabrik in Lingen

Atomkraftgegner haben am Montag für mehrere Stunden die Zufahrt zur Brennelementefabrik in Lingen (Kreis Emsland) blockiert. Am Vormittag war die Räumung durch Polizeibeamte abgeschlossen, wie ein Sprecher mitteilte. Dabei wurden auch spezielle Höhenretter des Spezialeinsatzkommandos (SEK) aus Hannover eingesetzt. Die Demonstranten hatten am frühen Morgen zwei Metallkonstruktionen aufgebaut und dazwischen ein Transparent aufgespannt.

Polizei stuft Protestaktion als rechtswidrig ein

Zwei Aktivisten fixierten sich nach Polizeiangaben in etwa vier Metern Höhe. Sie leisteten bei der Bergung keinen Widerstand und erhielten nach Feststellung ihrer Personalien wie die übrigen Demonstranten einen Platzverweis, dem sie folgten. Die Protestaktion sei nicht angemeldet gewesen und werde von der Polizei als rechtswidrig eingestuft, hieß es weiter. Ermittelt werde wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und Nötigungstatbeständen.

Bereits am Samstag demonstrierten 180 Atomkraftgegner

Die Polizei gab die Zahl der Demonstranten mit zwölf an, nach deren eigenen Angaben sollen es während der Aktion 15 gewesen sein. „Wir wollen verhindern, dass die Anlage wieder angefahren wird“, sagte ein Sprecher der Demonstranten. Rund 180 Atomkraftgegner hatten bereits am Samstag gegen die Anlage demonstriert. Sie forderten ein Aus für die Fabrik und die Urananreicherungsanlage im wenige Kilometer entfernten westfälischen Gronau. Am 6. Dezember hatte es in einem Labor der Brennelementefabrik gebrannt, seitdem ruht die Produktion.