Celle: Frau fährt betrunken und ohne Führerschein zur Polizei

Eine betrunkene Frau ist ohne Führerschein zur Polizeiwache in Celle gefahren.

Betrunken und ohne Führerschein ist eine Frau in Celle zur Polizei gefahren, um ihre Handtasche als gestohlen zu melden. Dabei hatte die 48-Jährige offenbar vergessen, dass sie die Tasche währen einer durchfeierten Partynacht verloren hatte, schreibt die Polizei in Celle am Montag.

Weil den Beamten auch am Nachmittag noch eine kräftige Alkoholfahne über den Schreibtisch entgegenwehte, fragten sie sicherheitshalber, ob die Frau mit dem Auto zur Wache gekommen sei, so die Polizei. Die 48-Jährige verneinte dies aber steif und fest.

Eine halbe Stunde später begegnete einer Streife allerdings genau derselbe Wagen, der kurz zuvor noch bei der Polizei geparkt hatte mit der Frau am Steuer. Auf Anhaltesignal, Blaulicht und Martinshorn reagierte die Frau erst nicht. Nachdem die Beamten sie schließlich doch stoppen konnten, pustete sie über 1,1 Promille. Den Führerschein der Frau konnte die Streife nicht einkassieren, den hatte sie schon vor Jahren abgeben müssen, wie sich herausstellte. pop/dpa