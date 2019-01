Räuber bestellen Essen und überfallen Pizzaboten in Hannover

Drei Räuber haben am Sonntagabend in Hannover einen Pizzaboten überfallen. Wie die Polizei in Hannover am Montag mitteilt, hatte eine Frau bei einem Bringdienst zwei Pizzen bestellt und sich das Essen zu einer Adresse an der Gesmannstraße im Stadtteil Ricklingen bestellt.

Täter setzen Pfefferspray ein

Auf der Straße lauerten dem 20 Jahre alten Pizzabote dann gegen 21 Uhr drei Unbekannte auf. Sie schubsten den Mann zu Boden und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht. „Anschließend forderten sie die Herausgabe der beiden Pizzen sowie der Geldbörse. Beides nahmen sie ihm weg“, schreibt Polizeisprecherin Antje Heilmann. Der Pizzabote wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Nach dem Vorfall hat die Polizei sofort eine Fahndung gestartet – ohne Erfolg.

Die Polizei beschreibt die Täter so: dunkel gekleidet und zwischen 180 und 185 Zentimeter groß. Einer der drei Täter soll ein Mann gewesen sein. Näheres – etwa auch zur dritten Unbekannten – sei nicht bekannt. pop